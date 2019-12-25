Суд Петербурга вынес приговор мужчине, признанному виновным в совершении серии квартирных краж

Итоговым решением суда гражданин признан виновным и осужден к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, совершившего серию крупных краж в квартирах города, о чём сообщает объединённая пресс-служба судебных инстанций.

Установлено, что обвиняемый действовал с октября 2021 года по октябрь 2023 года, проникая в жилые помещения путём незаконного проникновения через подвальные отверстия. Своими действиями вор нанёс значительный материальный ущерб владельцам недвижимости.

Последовательность преступлений выглядит следующим образом:

— Октябрь 2021 года: пострадавшая квартира находилась в Пушкинском районе, откуда украдены ценности на сумму 990 000 рублей;

— Апрель 2022 года: хищение имущества на проспекте Народного Ополчения на сумму 100 500 рублей;

— Декабрь 2022 года: из квартиры на улице Солдата Корзуна пропали предметы на сумму 1 393 000 рублей;

— Май 2023 года: жертвой стала квартира на проспекте Стачек, сумма ущерба составила 178 000 рублей;

— Октябрь 2023 года: последняя кража состоялась на улице Здоровцева, где было похищено имущество на сумму 238 096,60 рубля.

Подсудимый согласился признать вину лишь в последней краже, мотивируя свои действия предложением приятеля похитить ценности у бывшей подруги последнего. Остальные эпизоды мужчина отрицал.

Итоговым решением суда гражданин признан виновным и осужден к пяти годам заключения в исправительной колонии общего режима. Суд удовлетворил иски пострадавших лиц на следующие суммы: одному потерпевшему присуждено возмещение убытков в размере 880 000 рублей, другому — 100 500 рублей, третьему — 257 418 рублей, четвёртый истец получит компенсацию в сумме 178 000 рублей. Требование пятого истца удовлетворено частично, размер компенсации составил 1 383 000 рублей.

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Фото: Piter.TV