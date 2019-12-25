Владелица собаки заплатит 100 тыс. рублей компенсации за укус ребенка в Пушкине

От ответчика поступило встречное исковое заявление.

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел иск в защиту ребенка в лице законного представителя к женщине о взыскании компенсации морального вреда. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 30 июня.

Исковые требования обоснованы тем, что в августе 2023 года девочке были причинены телесные повреждения от укусов собаки ответчика. Однако от последней поступило встречное исковое заявление. По ее словам, девочка на Колонистском пруду в Пушкине прыжками через людей, вещи и животное сама спровоцировала охранный инстинкт собаки.

Из пояснений участников процесса следует следующее: в сторону ребенка во время прогулки неожиданно подбежала собака без намордника и укусила за ногу девочку, она испугалась и заплакала, из раны пошла кровь. Животное пытались отогнать, а его хозяйка смотрела на это и бездействовала.

С учетом глубокой раны и бездействия хозяйки собаки были вызваны скорая медицинская помощь и сотрудники органов внутренних дел. Свидетели произошедшего указали, что собака находилась на пляже без намордника, поводок, к которому она была пристегнута, зафиксирован не был, на замечания посетителей пляжа о необходимости надлежащего содержания в общественном месте животного ввиду его агрессивного поведения хозяйка не реагировала. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд взыскал с владелицы животного в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV