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Нападение собаки на девятилетнюю девочку в Ломоносове обернулось уголовным делом
Сегодня, 17:56
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Нападение собаки на девятилетнюю девочку в Ломоносове обернулось уголовным делом

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Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По факту нападения собаки на ребенка в Ломоносове следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Уточняется, что 25 июня животное покусало девятилетнюю девочку на Морской улице, ей потребовалась медицинская помощь. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге полицейские приютили у себя собаку, покусавшую своего хозяина. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: ломоносов, нападение собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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