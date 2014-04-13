Нападение собаки на девятилетнюю девочку в Ломоносове обернулось уголовным делом

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По факту нападения собаки на ребенка в Ломоносове следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Уточняется, что 25 июня животное покусало девятилетнюю девочку на Морской улице, ей потребовалась медицинская помощь.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге полицейские приютили у себя собаку, покусавшую своего хозяина.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)