В Ломоносове заработали два пространства по проекту "Твой бюджет в школах"

Они открылись в школе №429 имени героя России М. Ю. Малофеева.

В рамках проекта "Твой бюджет в школах" в Петродворцовом районе Петербурга открылись два образовательных пространства. Они заработали в школе №429 имени героя России М. Ю. Малофеева в Ломоносове, сообщили в Смольном.

Первый – проект "ТИР: территории инженерного развития" – занял второе место в основной номинации конкурса в прошлом году. Данное инженерно-техническое пространство ориентировано на развитие технических компетенций, проектного мышления и творческого потенциала учащихся. На базе "ТИР" запланированы инженерные фестивали, а также хакатоны, мастер-классы, интерактивные программы и открытые тренировки.

"Код памяти" победил в историко-патриотической номинации. Инициатива посвящена сохранению исторической памяти через цифровые технологии. Это пространство расширит возможности уже существующего школьного музея Михаила Малофеева.

Отмечается, что за все время реализации "Твоего бюджета в школах" в проекте поучаствовали 395 школ и более 77 тыс. ребят.

Ранее мы рассказывали о том, что в двух районах Петербурга по инициативе школьников открылись творческие пространства.

Фото: пресс-служба Смольного