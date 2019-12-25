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В Ломоносове трое подростков напали на охранника и женщину с ребенком
Вчера, 15:32
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В Ломоносове трое подростков напали на охранника и женщину с ребенком

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По предварительным данным, пострадавшим потребовалась помощь врачей.

В Петербурге после хулиганства в Ломоносове следовали возбудили уголовное дело. Фигурантами стали трое подростков, рассказали в СК РФ. 

На Привокзальной площади 9 сентября злоумышленники распылили газ из перцового баллончика в сторону охранника и женщины с ребенком. Затем они избили мужчину и повредили его автомобиль. По предварительным данным, пострадавшим потребовалась помощь врачей. 

Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет напавший на медиков скорой помощи в Красном Селе. Нетрезвый мужчина мешал врачам и нецензурно выражался. Ему вменили п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: ломоносов, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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