В Ломоносове трое подростков напали на охранника и женщину с ребенком

По предварительным данным, пострадавшим потребовалась помощь врачей.

В Петербурге после хулиганства в Ломоносове следовали возбудили уголовное дело. Фигурантами стали трое подростков, рассказали в СК РФ.

На Привокзальной площади 9 сентября злоумышленники распылили газ из перцового баллончика в сторону охранника и женщины с ребенком. Затем они избили мужчину и повредили его автомобиль. По предварительным данным, пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения.

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет напавший на медиков скорой помощи в Красном Селе. Нетрезвый мужчина мешал врачам и нецензурно выражался. Ему вменили п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу