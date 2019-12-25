Перед судом предстанет напавший на медиков скорой помощи в Красном Селе

Фигурант мешал врачам оказывать помощь пациенту, находившемуся в тяжелом состоянии, нецензурно ругался и лез в драку.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, которому вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 8 сентября.

В августе бригада "скорой" прибыла на вызов к дому на Бронетанковой улице в Красном Селе. Фигурант мешал врачам оказывать помощь пациенту, находившемуся в тяжелом состоянии, нецензурно ругался и лез в драку. В ответ на замечание нетрезвый обвиняемый избил фельдшера и водителя.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV