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Перед судом предстанет напавший на медиков скорой помощи в Красном Селе
Сегодня, 11:15
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Перед судом предстанет напавший на медиков скорой помощи в Красном Селе

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Фигурант мешал врачам оказывать помощь пациенту, находившемуся в тяжелом состоянии, нецензурно ругался и лез в драку.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, которому вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 8 сентября. 

В августе бригада "скорой" прибыла на вызов к дому на Бронетанковой улице в Красном Селе. Фигурант мешал врачам оказывать помощь пациенту, находившемуся в тяжелом состоянии, нецензурно ругался и лез в драку. В ответ на замечание нетрезвый обвиняемый избил фельдшера и водителя.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково привлекли к ответственности авиадебошира, прилетевшего из Дубая. Петербуржец напал на бортпроводников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, хулиганство
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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