В Ломоносове подростков учат 3D-моделированию и помогают осваивать новые навыки

Клуб "М-51" в Петербурге проводит занятия для молодежи и профилактику экстремизма.

Молодежный клуб "М-51" в Ломоносове с момента открытия в 2023 году стал площадкой для занятий творчеством, спортом и организации досуга. О работе учреждения рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в своем канале в мессенджере MAX.

Одно из направлений деятельности клуба — профилактика экстремизма в социальных сетях. Кроме того, здесь проводят специальные программы для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД.

Посетители могут заниматься хореографией, вокалом, кулинарией и 3D-моделированием. Также в клубе действуют семейное объединение и добровольческие организации.

Ранее сообщалось, что три социальных объекта появятся в Невском и Красногвардейском районах Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного