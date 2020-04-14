  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге полицейские приютили у себя собаку, покусавшую своего хозяина
Сегодня, 11:04
143
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге полицейские приютили у себя собаку, покусавшую своего хозяина

0 0

Полицией установлено, что хозяин был в алкогольном опьянении, чем спровоцировал питомца на агрессию. 

Полицейские Приморского района на время приютили у себя собаку, покусавшую своего хозяина. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района 16 июня поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним из подъезда дома 37 по Серебристому бульвару доставлен 68-летний местный житель с укушенным ранами. Со слов хозяина, его в лифте покусала собственная собака породы стафф (стаффордширский терьер – прим.ред). Полицией установлено, что хозяин был в алкогольном опьянении, чем спровоцировал питомца на агрессию. 

В настоящий момент собака находится в отделе полиции. Решается вопрос о дальнейшем месте нахождения питомца.

Ранее домашняя собака покусала голову годовалого ребенка под Всеволожском.

Фото: unsplash (George Chandrinos)

Теги: собака, стаффордширский терьер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии