В Петербурге полицейские приютили у себя собаку, покусавшую своего хозяина

Полицией установлено, что хозяин был в алкогольном опьянении, чем спровоцировал питомца на агрессию.

Полицейские Приморского района на время приютили у себя собаку, покусавшую своего хозяина. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Приморского района 16 июня поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним из подъезда дома 37 по Серебристому бульвару доставлен 68-летний местный житель с укушенным ранами. Со слов хозяина, его в лифте покусала собственная собака породы стафф (стаффордширский терьер – прим.ред). Полицией установлено, что хозяин был в алкогольном опьянении, чем спровоцировал питомца на агрессию.

В настоящий момент собака находится в отделе полиции. Решается вопрос о дальнейшем месте нахождения питомца.

Ранее домашняя собака покусала голову годовалого ребенка под Всеволожском.

Фото: unsplash (George Chandrinos)