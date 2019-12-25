Петербурженка встретила сервала во время прогулки с собакой

Сервал вышел на улицу Петербурга и встретился с местной жительницей.

Жительница Петербурга по имени Ольга во время прогулки с собакой встретила на улице сервала. Пятнистый африканский хищник оказался немного меньше ее немецкой овчарки. Женщина сняла животное на видео и рассказала о встрече 360.ru.

По словам петербурженки, сервал не проявлял агрессии, однако шипел. Уже дома Ольга выяснила, что столкнулась с диким африканским котом. Позже она вернулась на место встречи без собаки и попыталась найти владельцев животного, но дозвониться в квартиры не смогла.

После этого женщина обратилась в городскую экологическую службу и передала специалистам адрес, фотографии и видеозапись. Позднее в комментариях ей сообщили, что животное якобы нашлось и с ним все в порядке, однако официального подтверждения этой информации Ольга не получила.

Фото: magnific (byrdyak)