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Петербурженка встретила африканского хищника во время прогулки с собакой
Сегодня, 16:42
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Петербурженка встретила африканского хищника во время прогулки с собакой

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Сервал вел себя спокойно и не бросался на прохожих.

Жительница Санкт-Петербурга Ольга вышла погулять с собакой и случайно увидела на улице африканского дикого кота — сервала. Подробностями она поделилась с 360.ru.

По словам собеседницы издания, необычный пятнистый кот был размером чуть меньше немецкой овчарки. При виде женщины зверь вел себя спокойно.  Когда петербурженка пришла домой, то выяснила в интернете, что это был африканский хищник сервал.

Вернувшись вновь к дому, вокруг которого продолжал бродить сервал, девушка стала звонить в квартиры, но хозяев животного не нашла. Тогда она обратилась в экологическую службу города Петербурга. Позже под ее видео в соцсетях комментаторы написали, что кошка нашлась и с ней все в порядке.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге заметили лису, которая каталась на городском трамвае.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: африканский хищник, петербург, сервал, сервал петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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