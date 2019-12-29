Домашняя собака покусала голову годовалого ребенка под Всеволожском

Уже находясь в больнице, мать ребенка призналась врачам, что агрессивная собака не проходила обязательную вакцинацию.

Во Всеволожском районе домашняя собака напала на маленького ребенка и серьезно травмировала его голову, сообщает 78.ru.

Родители малыша отсутствовали дома: мать отправилась сопровождать бабушку на вокзале, оставив младшего брата на попечении сестры. Когда ребенок вышел гулять, собака семейства породы "американская акита" внезапно атаковала младенца.

Помощь пришла вовремя благодаря действиям соседа, сумевшего вырвать голову пострадавшего из челюстей собаки. Мальчик был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали многочисленные глубокие ранения головы. В ту же ночь малышу сделали срочную хирургическую операцию.

Уже находясь в больнице, мать ребенка призналась врачам, что агрессивная собака не проходила обязательную вакцинацию.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновке на владельцев собак составили свыше 10 протоколов.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)