В Сосновке на владельцев собак составили свыше 10 протоколов

Кроме того, проведено более 20 профилактических бесед.

В парке Сосновка в Выборгском районе Петербурга прошел рейд по выявлению нарушений правил выгула собак. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам законности.

Сотрудники ведомства составили более 10 административных протоколов за выгул собак в общественном месте без поводка и намордника. Кроме того, проведено свыше 20 профилактических бесед о соблюдении гражданами правил выгула питомцев.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские депутаты поддержали запрет на выгул собак несовершеннолетними и нетрезвыми. Несоблюдение указанных норм повлечет применение административной ответственности в форме штрафов. Андрей Рябоконь подчеркнул: нужно предельно снизить вероятность любых рисков, связанных с нападениями собак опасной породы на людей.

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности Петербурга