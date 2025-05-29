Петербургские депутаты поддержали запрет на выгул собак несовершеннолетними и нетрезвыми

Предполагается, что несоблюдение указанных норм повлечёт применение административной ответственности в форме штрафов.

Сегодня комиссия по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга единогласно поддержала инициативу федерального закона, ужесточающего требования к правилам содержания и выгула потенциально опасных пород собак. Информацию об этом распространил парламентарий Андрей Рябоконь, пишет "Петербургский дневник".

Законопроект предусматривает введение ограничений на выгул собак перечисленных пород несовершеннолетними младше 16 лет, а также запрещает гулять с такими животными лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Предполагается, что несоблюдение указанных норм повлечёт применение административной ответственности в форме штрафов.

Депутат Рябоконь подчеркнул, что нужно предельно снизить вероятность любых рисков, связанных с нападениями собак опасной породы на людей. Речь идёт о больших и агрессивных представителях собачьего мира.

Ранее мы сообщили о том, что социально значимые продукты питания подорожали в Петербурге на 47%. Самыми резко подорожавшими товарами оказались овощи. Картофель возглавил рейтинг, его стоимость теперь составляет в среднем 88 рублей за кг. Капуста заняла второе место с ценой 70 рублей за кг, увеличившись на 41% за четыре месяца. Свёкла замыкает топ-3, демонстрируя цену в 62 рубля за кг (+37% за тот же период).

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