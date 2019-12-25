Социально значимые продукты питания подорожали в Петербурге на 47%

Самыми резко подорожавшими товарами оказались овощи.

Первые месяцы 2025 года ознаменовались существенным ростом цен на ряд основных продуктов питания в Санкт-Петербурге. Информация, предоставленная депутатом ЗакСа Андреем Рябоконём, основывается на данных Петростата, свидетельствует о повышении стоимости отдельных категорий товаров вплоть до 47%.

Самыми резко подорожавшими товарами оказались овощи:

Картофель возглавил рейтинг, его стоимость теперь составляет в среднем 88 рублей за кг.

Капуста заняла второе место с ценой 70 рублей за кг, увеличившись на 41% за четыре месяца.

Свёкла замыкает топ-3, демонстрируя цену в 62 рубля за кг (+37% за тот же период).

Несмотря на общий прирост цен на продукты питания на 4%, наблюдалось и некоторое снижение стоимости отдельных позиций:

Апельсины подешевели на 20%.

Куриные яйца потеряли в цене 7%.

Охлаждённая курица стала дешевле на 5%.

Андрей Рябоконь акцентировал внимание на важности принятия законов, регулирующих процесс формирования цен на социально важные товары. Представители "Народного фронта" предложили инициативу, предусматривающую обязательное указание размера торговой наценки на этикетке товара. Это обеспечит открытость ценообразования и повысит эффективность контроля за ценами.

Мониторинг стоимости ключевых продуктов остаётся одной из главных задач региональных властей, направленной на обеспечение доступности необходимых продуктов для населения.

Ранее мы сообщили о том, что семена подсолнечника различных торговых марок проверят в Петербурге.

Фото: Pxhere