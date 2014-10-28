Перед судом предстанет мужчина, угрожавший соседу ножом после просьбы не шуметь на Карпинского

Рецидивисту вменили ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего рецидивиста, ему вменили ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.

В июне обвиняемый, находясь на лестничной площадке дома по улице Карпинского, в ходе конфликта зажал соседа в углу и, размахивая ножом перед его лицом, угрожал убийством. По словам потерпевшего, он сделал замечание злоумышленнику по поводу того, что его шумный образ жизни мешает спокойно находиться в квартире.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который размахивал ножом перед фельдшером.

Фото: Piter.TV