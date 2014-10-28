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Перед судом предстанет мужчина, угрожавший соседу ножом после просьбы не шуметь на Карпинского
Сегодня, 14:46
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Перед судом предстанет мужчина, угрожавший соседу ножом после просьбы не шуметь на Карпинского

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Рецидивисту вменили ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего рецидивиста, ему вменили ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства. 

В июне обвиняемый, находясь на лестничной площадке дома по улице Карпинского, в ходе конфликта зажал соседа в углу и, размахивая ножом перед его лицом, угрожал убийством. По словам потерпевшего, он сделал замечание злоумышленнику по поводу того, что его шумный образ жизни мешает спокойно находиться в квартире. 

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который размахивал ножом перед фельдшером. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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