В Петербурге будут судить мужчину, который размахивал ножом перед фельдшером

Преступные действия фигуранта пресекли полицейские.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Тюменской области. Ему вменяют п. "б" ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), сообщили 6 июня в надзорном ведомстве.

В феврале на станцию скорой помощи от горожан поступил вызов с информацией о том, что в парке на пересечении проспекта Авиаконструкторов и улицы Плесецкой лежит мужчина без сознания. В автомобиле медиков он пришел в сознание и начал вести себя агрессивно, достал из кармана нож и вилку, угрожая убийством. Преступные действия фигуранта пресекли полицейские.

Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном. Обвиняемый пояснил, что вилка и нож при нем всегда. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV