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В Пушкине семь организаций использовали помещения без оформления документов
Сегодня, 16:45
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В Пушкине семь организаций использовали помещения без оформления документов

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Арбитражный суд региона признал юрлиц виновными и назначил наказания в виде штрафов и предупреждений.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при использовании объектов нежилого фонда, находящихся в федеральной собственности. Помещения, которые закреплены за одним из научных учреждений на праве оперативного управления, сданы в аренду индивидуальным предпринимателям и организациям без заключения договоров, сообщили 5 июня в надзорном ведомстве. 

В отношении семи юридических лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ. По результатам рассмотрения постановлений прокурора района Арбитражный суд региона признал юрлиц виновными и назначил наказания в виде штрафов и предупреждений. 

Ранее мы рассказывали о том, что имущественный комплекс с объектом культурного наследия в Ломоносове поменяет владельца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: незаконная аренда, прокуратура, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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