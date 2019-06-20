В Пушкине семь организаций использовали помещения без оформления документов

Арбитражный суд региона признал юрлиц виновными и назначил наказания в виде штрафов и предупреждений.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при использовании объектов нежилого фонда, находящихся в федеральной собственности. Помещения, которые закреплены за одним из научных учреждений на праве оперативного управления, сданы в аренду индивидуальным предпринимателям и организациям без заключения договоров, сообщили 5 июня в надзорном ведомстве.

В отношении семи юридических лиц были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ. По результатам рассмотрения постановлений прокурора района Арбитражный суд региона признал юрлиц виновными и назначил наказания в виде штрафов и предупреждений.

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