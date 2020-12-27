Имущественный комплекс с объектом культурного наследия в Ломоносове поменяет владельца

Начальная цена – 350 млн рублей, минимальная – 300 млн рублей.

В Петродворцовом районе Петербурга продают производственно-складской комплекс. Торги состоятся 10 июня, сообщили в Российском аукционном доме 13 мая.

Площадка бывшего полиграфического предприятия "Парус" на Морской улице граничит с Финским заливом. Площадь земельного участка – 3,6 гектара, также добавляются объекты производственного, складского и административно-бытового назначения площадью 6,6 тыс. "квадратов", один из них – объект культурного наследия.

Торги планируются в форме аукциона на понижение стартовой стоимости. Заявки принимают до 8 июня. Начальная цена – 350 млн рублей, минимальная – 300 млн рублей. Сейчас большая часть помещений сдана в аренду.

Территория представляет интерес с точки зрения строительства современного центра загородного отдыха с торговой и гостиничной функциями, возможно, аквапарком. Площадь такого комплекса может составить 45 тыс. "квадратов". В историческом здании будут уместны апартаменты и ресторан. Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж АО "РАД"

Ранее мы рассказывали о том, что четыре особняка в Петербурге выставили на торги за рубль.

Фото: пресс-служба АО "РАД"