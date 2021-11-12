Четыре особняка в Петербурге выставили на торги за рубль

Торги запланированы на 3 июня.

Правительство Петербурга объявило о продаже четырех зданий, являющихся памятниками архитектуры регионального значения. Среди них — исторические усадьбы Анны Владимировны Львовой и Евгения Гана в Петергофе, построенные в середине XIX века, здание бывшей усадьбы на Еленинской улице в Ломоносове, датируемое началом XX столетия, и бывший военный госпиталь, расположенный в Красносельском районе Санкт-Петербурга, возведённый в 1865 году. Все объекты размещены на платформе Российского аукционного дома с стартовой стоимостью каждого участка в 1 рубль.

Суммарная площадь указанных исторических построек составляет около 1,8 тыс. квадратных метров. Новый владелец получит право заключить долгосрочный договор аренды земли, прилегающей к объектам недвижимости. Сообщается, что недвижимость находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Торги запланированы на 3 июня. Самым крупным шагом аукциона объявлен лот, связанный с объектом в Ломоносове площадью более 812 квадратных метров, повышающий цену на 306,4 тыс. рублей. Повышение стоимости аукциона на бывшем военном госпитале в Красном Селе (площадью 297,6 квадратных метра) предусмотрено на 186,2 тыс. рублей. Начальные шаги для павильонов усадьбы А.В. Львовой и усадьбы архитектора Е.Гана составляют 127,5 и 93,5 тыс. рублей соответственно.

Победитель торгов обязан подписать соглашение о покупке недвижимости с условием сохранения архитектурного наследия и проведения комплексного цикла реставрационных работ, соответствующих требованиям комитета государственного надзора, охраны и использования памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Стоит отметить, что в прошлом году городские власти уже пытались привлечь инвесторов для реставрации этих объектов по специальной программе "рубль за квадратный метр", предполагающей сдачу недвижимости в аренду сроком на 49 лет с минимальной ставкой при условии восстановления памятника в течение первых семи лет. Однако данная инициатива не нашла отклика среди предпринимателей.

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Фото: РАД