ТЦ "Софийский" на Южном шоссе выставлен на продажу за 670 млн рублей

В здании работает продуктово-вещевой рынок, торговые площади на 100% заняты арендаторами.

Торговый центр "Софийский" во Фрунзенском районе Петербурга выставлен на продажу с начальной ценой в 670 млн рублей. Готовый арендный бизнес реализуют через продажу 100% долей ООО "Купчинское подворье", сообщили в Российском аукционном доме 11 апреля.

Площадь двухэтажного ТЦ на Южном шоссе, 46А, составляет 5,8 тыс. "квадратов". Участок находится в долгосрочной аренде до февраля 2062 года. Транспортная доступность объекта отличная, поскольку рядом расположены крупные магистрали – Софийская улица и проспект Славы.

В здании работает продуктово-вещевой рынок, торговые площади на 100% заняты арендаторами. Скоро откроется магазин "Светофор".

Фундамент объекта был изначально рассчитан на строительство 13-этажного здания, что соответствует и градостроительным регламентам. Для нового собственника это открывает возможность построить совершенно новый объект и одновременно уменьшает будущие затраты на проектирование и строительство. В настоящее время объект продается вместе с эскизным проектом его реконструкции в торговый комплекс с апарт-отелем на 759 номеров. Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД

Ранее мы рассказывали о том, что склад в районе ЗСД в Петербурге продают за 1,5 млрд рублей.

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