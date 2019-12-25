РАД продал 2,86 га в Приморском районе под жилой комплекс

Землю на Белоостровской купил региональный девелопер за 100% долей.

Российский аукционный дом (РАД) реализовал крупный девелоперский актив AVA Group – земельный участок на Белоостровской улице в Санкт‑Петербурге (уч. 10, юго‑вост. д. 11, лит. А). Площадь надела составляет 2,86 га. Покупателем выступил региональный девелопер, сообщается в материалах РАД.

Сделка была оформлена как продажа 100% долей ООО "Специализированный застройщик "АВА Белоостровская", которому принадлежит участок. Проект предполагает возведение многофункционального жилого комплекса общей площадью около 79,8 тыс. кв. м, из которых продаваемая жилая часть превысит 47 тыс. кв. м. Также предусмотрены офисные и коммерческие помещения и подземный паркинг на 475 машиномест. Средняя этажность застройки – 10 этажей.

Участок расположен в Приморском районе, который является одной из наиболее востребованных жилых зон Петербурга, сочетает близость к центру, развитую транспортную и социальную инфраструктуру.

Заместитель генерального директора РАД Григорий Начинкин отметил, что цена сделки полностью соответствует ожиданиям заказчика. Покупатель получил не просто землю, а проработанный проект с согласованными технико‑экономическими показателями, что позволяет сократить подготовительный этап и быстрее приступить к строительству.

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Фото: Piter.tv