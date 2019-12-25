Бывший офис банка "Таврический" в Петербурге продан за 375 млн рублей

В казармах Преображенского полка продали историческое здание.

Бывший головной офис банка "Таврический" в Петербурге продан на аукционе за 375,18 млн рублей. Торги провёл Российский аукционный дом (РАД) 31 августа. Стартовая цена лота составляла 326,24 млн рублей. В аукционе участвовали два претендента, победителем стал индивидуальный предприниматель. Объект реализован по поручению Агентства по страхованию вкладов, пишет ТАСС.

Здание площадью 2 410,8 кв. метров расположено в историческом комплексе казарм лейб-гвардии Преображенского полка, рядом со станцией метро "Чернышевская". К объекту прилагается земельный участок площадью 1 230 кв. метров. Комплекс казарм был построен в 1802–1804 годах в стиле классицизм по проекту архитектора Ф.И. Волкова и является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что вкладчики Таврического Банка получили свыше 45 млрд рублей страхового возмещения.

Фото: Piter.TV