Вкладчики Таврического Банка получили свыше 45 млрд рублей страхового возмещения

Чтобы подать заявку на получение компенсации онлайн, достаточно заполнить соответствующее заявление на портале АСВ или на сервисе "Госуслуги".

С момента старта страховых выплат вкладчикам АО "Таврический Банк" (Санкт-Петербург) в Агентство по страхованию вкладов обратилось свыше 40 тысяч человек. Общий размер компенсаций уже превысил 45 миллиардов рублей, что соответствует 77% от всей страховой ответственности АСВ в отношении данного банка. Выплаты стартовали 10 сентября 2025 года.

Значительная часть вкладчиков предпочла воспользоваться удалёнными сервисами для подачи заявок — сайтами АСВ и портала государственных услуг "Госуслуги". Таким способом компенсацию получили более 23 тысяч человек, общая сумма переводов составила свыше 25 миллиардов рублей.

Ещё около 16,6 тысячи вкладчиков воспользовались услугами банка-агента ПАО "Банк Уралсиб" (Москва), подав заявления непосредственно в отделении с 12 сентября. Им выплачено приблизительно 18 миллиардов рублей.

Чтобы подать заявку на получение компенсации онлайн, достаточно заполнить соответствующее заявление на портале АСВ или на сервисе "Госуслуги". Деньги зачисляются на банковский счёт или карту национальной платёжной системы "Мир". Подробная информация о расположении отделений банка-агента и графиках их работы размещена на официальном сайте АСВ.

Ранее мы сообщили о том, что ЦБ подал заявление о банкротстве Таврического банка в Петербурге.



Фото: Piter.TV