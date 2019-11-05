ЦБ подал заявление о банкротстве Таврического банка в Петербурге ​​​​​​​

Таврический банк после отзыва лицензии оказался под иском о несостоятельности.

Северо-Западное управление Центрального банка России направило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании АО "Таврический банк" банкротом. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на материалы суда.

Заявление поступило 12 сентября, дата его рассмотрения пока не определена. Ранее, 3 сентября, у Таврического банка отозвали лицензию. Регулятор объяснил это отсутствием перспектив по продолжению санации и полной утратой собственных средств. По размеру активов банк занимал 60-е место в стране.

В кредитной организации введена временная администрация, её функции исполняет Агентство по страхованию вкладов. Администрация будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

По предварительным оценкам, реализация активов позволит полностью удовлетворить требования кредиторов первой и второй очереди.

Фото: сайт ЦБ РФ