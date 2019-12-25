ЦБ РФ отозвал лицензию у Таврического банка

Решение обосновано отсутствием перспектив восстановления платежеспособности банка и продолжительных мероприятий по восстановлению его финансового положения.

Банк России принял решение лишить Таврический банк лицензии ввиду полного исчерпания собственного капитала финансовой организации.

При сложившейся ситуации Центральный банк обязан был отозвать лицензию у АО „Таврический Банк" (№ 2304, г. Санкт-Петербург) на проведение банковских операций из-за потери всех собственных средств, отмечается в заявлении регулятора. Решение обосновано отсутствием перспектив восстановления платежеспособности банка и продолжительных мероприятий по восстановлению его финансового положения.

Ранее Таврический банк занимал 60-ю позицию среди кредитных организаций России по объему активов. Центробанк указал, что клиенты смогут вернуть вложенные средства в полном объеме, включая начисленные проценты, в рамках установленной законом страховой суммы — до 1,4 млн рублей включительно, поскольку банк участвовал в программе обязательного страхования вкладов.

Также назначена временная администрация банка, полномочия которой переданы Агентству по страхованию вкладов. Выплаты застрахованных депозитов начнутся не позднее 17 сентября, общий объем обязательств по страховке предварительно оценен в 56,5 млрд рублей.

Фото: сайт ЦБ РФ