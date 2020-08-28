Доцент Лебединская спрогнозировала, какие овощи могут подорожать в сентябре

После пятинедельного падения цен некоторые товары снова стали постепенно дорожать.

После пятинедельного падения цен некоторые товары снова стали постепенно дорожать, сообщает статистика Росстата. По словам Ольги Лебединской, преподавателя кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, нынешнее удорожание продуктов обусловлено возвратом цен к средним показателям после завершения летнего сезона. Об этом информирует spb.aif.ru.

Что касается ситуации в Петербурге, там продолжается снижение стоимости картофеля, моркови, лука и прочих составляющих традиционного "борщевого набора". Однако одновременно растут цены на свежие огурцы, повысившиеся на 7,6% с середины августа, причем эта тенденция пока сохраняется.

Несмотря на начавшееся увеличение стоимости отдельных овощных позиций, эксперт не видит оснований ожидать значительного роста цен и ускорения инфляции.

Безусловно, после окончания сезона недорогих овощей возможны небольшие инфляционные риски, но значительных темпов роста инфляции не ожидается, резюмировала Лебединская.

