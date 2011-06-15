Стало известно, какие финансовые операции в РФ могут признать подозрительными с 1 сентября

Центральный Банк обозначил девять ключевых характеристик операций, которые могут считаться сомнительными.

С наступлением сентября российские кредитные организации получили полномочия временно ограничивать выдачу наличных денег клиентам через банкоматы, если возникают подозрения, что операция совершена под влиянием злоумышленников. Издание spb.aif.ru выяснило, какие транзакции попадают под подозрение и что предпринять клиенту, столкнувшись с таким ограничением.

Центральный Банк обозначил девять ключевых характеристик операций, которые могут считаться сомнительными. В случае выявления любого из перечисленных признаков кредитная организация обязана предупредить клиента и ввести временное ограничение на снятие наличных, которое предполагает лимит в размере 50 тысяч рублей ежедневно на срок до 48 часов.

Одним из главных признаков потенциального мошенничества служит нестандартное поведение клиента при проведении операций. Это включает снятие средств в необычное время суток, запрос значительной суммы, выходящей за пределы привычных объемов, или чрезмерно частые обращения за выводом наличных.

Также поводом для беспокойства может стать желание снять крупную сумму сразу после оформления займа или зачисления крупного платежа (более 200 тысяч рублей) переводом через систему быстрых платежей между разными банками.

Дополнительными признаками служат необычные звонки и сообщения на номер телефона владельца карты, увеличение объема СМС от третьих лиц, включая портал госуслуг, или внезапное прекращение регулярного взаимодействия с клиентами банка.

Банк также обращает внимание на быстрое снятие наличных после преждевременного расторжения депозитного договора, вероятное заражение устройства вирусом или многочисленными ошибочными попытками провести операцию в течение короткого времени.

Фактически никаких установленных минимальных сумм для ограничения не предусмотрено, поэтому кредитная организация может вовсе приостановить любые переводы через банкоматы на 48 часов, уточняет адвокат Владимир Шалаев.

Получить денежные средства можно путем посещения офиса банка лично, так как запрет распространяется исключительно на автоматические терминалы. Сотрудники банка могут дополнительно убедиться, что клиент добровольно осуществляет операцию и не испытывает давления извне, прокомментировала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Автоматизированные антифрод-системы кредитных организаций также отслеживают коммуникации пользователей мобильных телефонов, анализируя нетипичную активность, потенциально свидетельствующую о воздействии преступников.

