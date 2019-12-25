Набиуллина: экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

Российская экономическая система впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка страны Эльвира Набилуллина в рамках своего выступления на площадке Биржевого форума Московской биржи.
И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП - это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Эксперт пояснила аудитории, что сейчас ухудшение внешних условий происходит практически на постоянной основе. Речь идет как об экспорте, так и импорте, безработице. именно поэтому к началу 2025 года инфляционные процессы в стране разогнались до уровня в десять процентов. Такую ситуацию глава ЦБ РФ охарактеризовала как перегрев экономики.
Набиуллина: нельзя развивать экономику за счет карманов граждан.
