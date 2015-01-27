Набиуллина: нельзя развивать экономику за счет карманов граждан

Глава ЦБ заявила, что выступает против идеи "широким жестом раздать дешевые деньги".

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что нельзя развивать экономику за счет карманов граждан. Об этом она сказала на пленарном заседании Госдумы.

Набиуллина заявила, что выступает против идеи "широким жестом раздать дешевые деньги". По словам главы ЦБ, такой шаг неминуемо приведет к росту инфляции. Она добавила, что страна проходила такое в 2024 году, и на эти грабли нельзя опять наступать.

Попытки сказать, что давайте мы широким жестом раздадим дешевые деньги - это неминуемо приведет к росту инфляции, и мы это проходили в 2024 году. На эти грабли нельзя опять наступать, нельзя развиваться за счет карманов граждан. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

