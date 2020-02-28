Набиуллина назвала рецепт экономического роста России

По словам главы ЦБ, его не надо искать его в мягкой денежно-кредитной политике.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала рецепт экономического роста страны Об этом она заявила на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год.

По словам Набиуллиной, рецепт экономического роста надо искать в стимулах для повышения производительности труда. Она подчеркнула, что не надо искать его в мягкой денежно-кредитной политике

Рецепт ускорения экономического роста, на наш взгляд, нужно искать не в мягкой денежно-кредитной политике, которая выливается в рост цен, а в стимулах для повышения производительности труда. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Отмеимт, что ВВП России в 2025 году вырос на 1%. Такие данные приводит Росстат.

