По ее словам, регулятор постоянно получает предложение снизить ключевую ставку до 3%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях снижения ключевой ставки до 3% Об этом она заявила на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год.

По словам Набиуллиной, регулятор постоянно получает предложение снизить ключевую ставку до 3%. Она подчеркнула, что ставки на таком уровне можно встретить в странах, где инфляция составляет 2% и ниже. При этом глава ЦБ призвала рассмотреть второй сценарий, когда ключевую ставку предлагают снизить до 6%, что приравнивается к уровню текущей инфляции.

И какой же результат показывают расчеты? Если опустить все технические подробности, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии, или рост цен в десятки процентов, что, согласитесь, тоже вряд ли кому то может понравиться. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Также Набиулинна добавила, что в случае резкого снижения ставки экономика успеет получить импульс к росту. Однако, по ее словам, этот импульс захлебнется в росте цен.

Фото: Банк России