ЦБ объяснил обращение в суд ЕС

ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества.

Официальное заявление Банка России в суд Европейского союза, расположенный на территории Люксембурга, подано из-за бессрочной блокировки суверенных российских активов. Соответствующими данными поделились представители

Оспариваемым Регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка (заморозка) активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных, арбитражных решений в связи с мерами, принятыми этим актом. сообщение от Центробанка России

Напомним, что Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток регионального сообщества украсть российские замороженные активы. Государственный регулятор попросил о проведении заседания в закрытом режиме. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заметила, что такое условие требуется для того, что в рамках процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Исковая сумма составляет порядка 18,2 триллиона рублей. Речь идет как о стоимости самих резервов, так и упущенной выгоде. В Центробанке не уточнили, как именно будет возмещаться ущерб в случае принятия судебной инстанцией положительного постановления. Российский регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение актов в других странах.

Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5% годовых.

Фото: pxhere.com