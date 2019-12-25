Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5% годовых

В регуляторе отметили, что экономика продолжает возвращение "к траектории сбалансированного роста".

Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Решение о снижении ключевой ставки приняли на первом в 2026 году заседании ЦБ РФ. Совет директоров согласился снизить показатель на 0,5 п.п. Также отмечается, что экономика продолжает возвращение "к траектории сбалансированного роста", однако устойчивые показатели текущего роста цен "существенно не изменились".

Ожидается, что инфляция возобновит снижение после исчерпания влияния разовых факторов. В ЦБ добавили. что будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения о снижении будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Фото: pxhere.com