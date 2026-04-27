Орешкин заявил о непростой ситуации в экономике России

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о непростой ситуации в отечественной экономике. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

По словам Орешкина, это связано с дефицитом ресурсов и нехваткой кадров. Он подчеркнул, что оба фактора мешают экономическому развитию страны. Также помощник президента добавил, что медленно идут структурные изменения и происходит внедрение технологий, однако ситуация не связана с интернет-ограничениями.

Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Ранее Орешкин заявил, что после 2046 года население Земли может сокращаться.

