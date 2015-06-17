Орешкин: после 2046 года население Земли может сокращаться

По его словам, налицо все признаки глобальной демографической катастрофы

После 2046 года население Земли может сокращаться. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на выступлении в рамках открытого экспертного диалога "Высшее образование в новую технологическую эпоху".

По его словам, доля старшего поколения населения планеты продолжит увеличиваться на фоне снижающегося числа трудоспособных людей. Орешкин подчеркнул, что налицо все признаки глобальной демографической катастрофы

То, что нас ждет вследствие демографических изменений, носит, действительно, тектонический характер, поэтому я бы даже употребил слово "катастрофа". Масим Орешкин. помощник президента РФ

Орешкин отметил, что население планеты может составить до восьми миллиардов человек, и это скажется на количестве еды и энергоресурсов.

