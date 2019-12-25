ЦБ в 2026 году намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции
Сегодня, 12:22
Эльвира Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке.

Государственнный финансовый регулятор России в 2026 году намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка страны Эльвира Набилуллина в рамках своего выступления на площадке Биржевого форума Московской биржи. Таким образом она напомнила общественности о цели по достижению в стране инфляции на уровне четырех процентов. Чиновница заметила, что наивным будет считать, что при более высокой инфляции в стране зафиксируются более низкие ключевые ставки. 

 Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции. <…> Борьба с высокой инфляцией - она очень важна, хочу сказать, для экономики, для людей, для бизнеса.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В ЦБ добавили, что в мире страны с доступными кредитами и низкими ставками - это страны с низкой инфляцией, но не бывает стран с высокой инфляцией и с доступностью кредитов по умеренным ставкам.

Набиуллина: экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы.

