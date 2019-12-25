Три крупные промышленные территории выставлены на торги в Петербурге

Наиболее крупным объектом выступает территория площадью 17,2 га, расположенная рядом с бывшими производственными площадями Ленинградского гидролизного завода.

В июне текущего года в Санкт-Петербурге состоится продажа трёх значительных земельных участков промышленного назначения посредством торгов. Информация предоставлена пресс-службой Российского аукционного дома. Совокупная начальная стоимость выставленных лотов превышает отметку в 4,5 миллиарда рублей, при этом цена за один гектар колеблется от 23 миллионов до 120 миллионов рублей, пишет spb.aif.ru.

Наиболее крупным объектом выступает территория площадью 17,2 га, расположенная рядом с бывшими производственными площадями Ленинградского гидролизного завода. Участок находится в живописном уголке города, ограниченном реками Екатерингофкой, Ольховкой и Внутренним каналом, всего в пяти—семи минутах ходьбы от станции метрополитена "Нарвская". Аукцион по данному участку назначен на 4 июня. Продажа прав осуществляется путем приобретения акций акционерного общества "ПЕТРОСПИРТ" и соответствующего недвижимости. Около трети площади (примерно 3 га) арендуется на длительный срок, оставшаяся площадь принадлежит продавцу. Стартовая цена начинается с отметки в 2,2 миллиарда рублей.

Второй предлагаемый лот представляет собой земельный массив на участке бывшей производственной площадки научно-исследовательского предприятия "Краснознаменец", расположенного в Красногвардейском районе. Здесь объединены три соседних участка общей площадью 34,8 га, простирающихся вдоль реки Охта и Безымянного ручья, вблизи выездов на кольцевую автомобильную дорогу. Территория оборудована тремя зданиями общей площадью 141,9 квадратных метра и двумя трансформаторными подстанциями. Торговые процедуры начнутся 2 июня, начальная стоимость — 800 миллионов рублей.

Третий объект аукциона — объединение двух прилегающих друг к другу участков площадью 35,9 га, принадлежащих предприятию "Ручьи". Эти земли предназначены для строительства жилой застройки средней и высокой этажности либо возведения комплекса многофункционального типа с разрешенной высотностью зданий до 40–55 метров. Расположенная в пределах КАД, данная территория удалена от центра города примерно на восемь с половиной километров; ближайшая станция метро — "Академическая" и "Площадь Мужества" (доходят за 15 минут). Окружающая местность отличается живописными видами на реку Охту и близлежащие ручейки. Дата торгов назначена на 3 июня, стартовая цена стартует с уровня 1,49 миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV