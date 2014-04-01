Склад в районе ЗСД в Петербурге продают за 1,5 млрд рублей

Комплекс, состоящий из четырех этажей, оборудован всеми необходимыми коммуникациями, включая центральное водоснабжение, систему водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Торговая сеть "Магнит" планирует продажу своего складского комплекса площадью около 14 тыс. квадратных метров в Санкт-Петербурге за сумму 1,49 миллиарда рублей.

Согласно данным издания "Коммерсант", в состав лота входит не только само помещение, но и прилегающий земельный участок размером примерно 6 тыс. квадратных метров. Объект находится на Невельской улице, в промышленной зоне Кировского района на Гутуевском острове.

Комплекс, состоящий из четырех этажей, оборудован всеми необходимыми коммуникациями, включая центральное водоснабжение, систему водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Однако участники рынка отмечают высокую цену предложения. По словам главы петербургского отделения компании CBRE Андрея Амосова, средняя рыночная цена подобного складского помещения составляет порядка 50 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге гостиница "Талион" выставлена на продажу за 10 млрд рублей.

Фото: www.avito.ru