В Петербурге гостиница "Талион" выставлена на продажу за 10 млрд рублей

Все имущество принадлежит АО "Талион" и ЗАО "Елисеев палас отель".

Гостиницу "Талион" на Большой Морской улице, 14, в Петербурге продают за 10 млрд рублей. Общая площадь помещений – 9,8 тыс. "квадратов", участка – 6,8 тыс. "квадратов", передает "Деловой Петербург".

Все имущество принадлежит АО "Талион" и ЗАО "Елисеев палас отель". Заявки принимаются с 17 марта до 21 апреля, торги состоятся 23 апреля. Здание является памятником архитектуры, гостиница там заработала в 2003 году.

Ранее мы рассказывали о том, что торги на право аренды помещений в Апраксином дворе возобновлены в Петербурге.

Фото: "Яндекс.Карты"