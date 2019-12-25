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В Петербурге гостиница "Талион" выставлена на продажу за 10 млрд рублей
Сегодня, 8:57
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В Петербурге гостиница "Талион" выставлена на продажу за 10 млрд рублей

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Все имущество принадлежит АО "Талион" и ЗАО "Елисеев палас отель".

Гостиницу "Талион" на Большой Морской улице, 14, в Петербурге продают за 10 млрд рублей. Общая площадь помещений – 9,8 тыс. "квадратов", участка – 6,8 тыс. "квадратов", передает "Деловой Петербург". 

Все имущество принадлежит АО "Талион" и ЗАО "Елисеев палас отель". Заявки принимаются с 17 марта до 21 апреля, торги состоятся 23 апреля. Здание является памятником архитектуры, гостиница там заработала в 2003 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что торги на право аренды помещений в Апраксином дворе возобновлены в Петербурге. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: продажа, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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