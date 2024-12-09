Торги на право аренды помещений в Апраксином дворе возобновлены в Петербурге

В течение года на продажу будут выставлены 74 лота общей площадью 35 тысяч квадратных метров.

Первые в этом году торги на право аренды торговых и офисных площадей в историческом комплексе Апраксин двор в Санкт-Петербурге состоятся 10 апреля. Аукционы организованы по распоряжению комитета имущественных отношений.

В течение года на продажу будут выставлены 74 лота общей площадью 35 тысяч квадратных метров. Все здания и помещения предоставляются в аренду на три года, причем стартовая цена равна стоимости годовой аренды. Объекты требуют капитального ремонта.

Среди лотов — трехэтажное здание между Михайловским и Степановским проездами на Садовой улице, 28-30, корпус 52, офисное помещение на третьем этаже здания на Садовой улице, 28-30, корпус 1, а также торговые и офисные помещения на первых двух этажах и в мансарде здания на Инструментальной линии на Садовой улице, 28-30, корпус 36, помещение 6-Н.

В прошлом году нам удалось сдать в аренду около 1200 квадратных метров в этой локации, что принесло 20,1 миллиона рублей арендной платы, отметила заместитель руководителя Департамента продаж АО "РАД" по Санкт-Петербургу Дарья Гончарова.

Ранее мы сообщили о том, что в "Апраксином дворе" прошел масштабный миграционный рейд.

Фото: АО "Российский аукционный дом"