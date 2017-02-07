В "Апраксином дворе" прошел масштабный миграционный рейд

В ходе обыскового мероприятия сотрудники военкомата вручили повестки 41 иностранным гражданам.

На рынке "Апраксин двор" в Санкт-Петербурге сотрудниками силовых ведомств и других городских ведомств был произведен обысковый рейд. В ходе мероприятия было проверено более 200 граждан, 30 из которых нарушили миграционное законодательство, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Рейд производился в рамках расследования уголовного дела по факту организации нелегальной миграции. Трое задержанных в ходе обысков иностранных гражданина обвиняются в фиктивной постановке на учет иностранца и подделке документов (322.3 и 327 УК РФ соответственно).

Помимо этого следователями при поддержке силовиков и сотрудников городских ведомств было проверено порядка 200 человек, включая мигрантов, из которых 30 уличены в нарушении миграционного законодательства. Также сотрудниками ГАИ было осмотрено 165 транспортных средств, в отношении 8 владельцев авто были составлены административные протоколы.

В ходе рейдовых мероприятий был задержан иностранный гражданин, который пытался подкупить сотрудника полиции. За попытку дать взятку в размере 1 тыс рублей за непривлечение к административной ответственности мигранта задержали; он проходит по 291 статье УК РФ.

В ходе рейда также обнаружен склад с контрафактной табачной продукцией и торговая площадка с контрафактными электронными сигаретами. Сотрудниками военкомата вручена 41 повестка натурализованным гражданам России. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы рассказывали, что мигранты похитили у петербурженки ювелирные изделия стоимостью в 200 тыс рублей.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу