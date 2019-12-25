Мигранты похитили у петербурженки ювелирные изделия стоимостью в 200 тыс. рублей

Женщина наняла их для перевозки вещей при переезде.

Росгвардейцы и полицейские задержали двоих иностранцев, подозреваемых в краже ювелирных изделий. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 ноября на улице Некрасова остановили объявленный в розыск автомобиль Ford Transit, в салоне которого находились уроженцы одной из среднеазиатских республик. Их подозревали в похищении ювелирных изделий стоимостью почти 200 тыс. рублей у 56-летней жительницы Петроградского района.

Машину заметили на набережной реки Фонтанки, она двигалась в направлении Литейного проспекта. Иномарка была заблокирована нарядами Росгвардии и ППСП на улице Некрасова. После этого задержали 19-летнего водителя и 18-летнего пассажира.

Один из злоумышленников ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ. Его доставили в 78-й отдел полиции, а затем передали инициатору розыска для дальнейшего выяснения обстоятельств.

По предварительным данным, 8 ноября женщина наняла мигрантов для перевозки вещей при переезде. Однако в квартире на улице Ленина работники спровоцировали с ней конфликт, завысив стоимость своих услуг.

В ходе словесной перепалки один из них отвлек петербурженку, а второй тайно украл из помещения украшения общей стоимостью 199 тыс. рублей. После этого иностранцы скрылись с места происшествия.

Ранее на Piter.TV: на железнодорожном вокзале в Луге пьяный мужчина с пневматом отобрал часы у пассажира.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти