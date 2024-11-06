На железнодорожном вокзале в Луге пьяный мужчина с пневматом отобрал часы у пассажира

Аналогичным образом он с сообщником похитил рюкзак с личными вещами и у другого пассажира.

В Ленинградской области раскрыли разбойные нападения, совершенные на железнодорожном вокзале в Луге. Подробности рассказали в пресс-службе СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое на железнодорожном вокзале в Луге. Ими оказались 31-летний и 33-летний жители Ленинградской области.

Установлено, что злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли на железнодорожный вокзал. Один из них решил воспользоваться пневматическим пистолетом и, угрожая пассажиру оружием, потребовал отдать ему наручные часы. Потерпевшим оказался 45-летний житель Московской области, который, опасаясь угроз, незамедлительно передал фигуранту свое имущество. Аналогичным образом сообщники похитили рюкзак с личными вещами и у другого пассажира. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению.

Подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемые заключены под стражу.

Видео: пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте