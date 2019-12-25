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Пострадавшая на льду пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации в Петербурге
Сегодня, 11:21
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Пострадавшая на льду пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации в Петербурге

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У женщины зафиксировали множественные переломы, она передвигалась на костылях более двух месяцев.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 63-летней местной жительницы о причинении вреда ее здоровью. В декабре 2022 года женщина, выходя из парадной дома на Комендантском проспекте, поскользнулась и упала. У пострадавшей зафиксировали множественные переломы, она передвигалась на костылях более двух месяцев, рассказали 3 июля в надзорном ведомстве. 

Падение произошло в связи с ненадлежащим содержанием придомовой территории ТСЖ "Комендантский 34. Второй пусковой". Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации. Требования удовлетворены, в пользу пенсионерки с ТСЖ взыскано 150 тыс. рублей и 75 тыс. рублей штрафа за неисполнение требований потребителя. 

Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд не усомнился, что травмы были получены по вине товарищества, согласился с доводами прокуратуры и оставил решение суда без изменений. 

Ранее на Piter.TV: пожилые супруги получат компенсацию в 400 тыс. рублей после ДТП на Гражданском. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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