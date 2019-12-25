Пострадавшая на льду пенсионерка получит 150 тыс. рублей компенсации в Петербурге

У женщины зафиксировали множественные переломы, она передвигалась на костылях более двух месяцев.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению 63-летней местной жительницы о причинении вреда ее здоровью. В декабре 2022 года женщина, выходя из парадной дома на Комендантском проспекте, поскользнулась и упала. У пострадавшей зафиксировали множественные переломы, она передвигалась на костылях более двух месяцев, рассказали 3 июля в надзорном ведомстве.

Падение произошло в связи с ненадлежащим содержанием придомовой территории ТСЖ "Комендантский 34. Второй пусковой". Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации. Требования удовлетворены, в пользу пенсионерки с ТСЖ взыскано 150 тыс. рублей и 75 тыс. рублей штрафа за неисполнение требований потребителя.

Однако ответчик подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд не усомнился, что травмы были получены по вине товарищества, согласился с доводами прокуратуры и оставил решение суда без изменений.

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