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Пожилые супруги получат компенсацию в 400 тыс. рублей после ДТП на Гражданском
Сегодня, 9:24
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Пожилые супруги получат компенсацию в 400 тыс. рублей после ДТП на Гражданском

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Травмы получила пенсионерка, она нуждалась в постоянном уходе мужа.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению пары пенсионеров. В марте 2022 года водитель автомобиля Nissan Murano пытался выехать со стоянки вдоль проезжей части возле дома 41 по Гражданскому проспекту, но перепутал порядок управления машиной и выехал на тротуар. Там он сбил пожилых мужчину и женщину и врезался в Hyundai Santa Fe, рассказали в надзорном ведомстве 1 июля. 

Травмы получила пенсионерка, она нуждалась в постоянном уходе супруга. В целях защиты их прав и взыскания компенсации прокурор направил в суд исковое заявление. Требования удовлетворены, потерпевшие получат 400 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: владелица собаки заплатит 100 тыс. рублей компенсации за укус ребенка в Пушкине. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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