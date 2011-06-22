Подростка ударили по голове в троллейбусе на Ветеранов, диагностировано сотрясение мозга

В Кировском районе Петербурга подростка ударили по голове в троллейбусе №20, ему понадобилась помощь медиков. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Ночью сегодня, 3 июля, в травмпункт родители привезли 13-летнего юношу, сын жаловался на головные боли и головокружение. У мальчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мать и отец от госпитализации отказались.
Предварительно, пострадавшего ударил неизвестный в транспорте на проспекте Ветеранов. Полицейские по данному факту проводят проверку.
Ранее на Piter.TV: шестиклассник напал на подростка на проспекте Большевиков.
Фото: Piter.TV
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