Подростка ударили по голове в троллейбусе на Ветеранов, диагностировано сотрясение мозга

Мать и отец от госпитализации отказались.

В Кировском районе Петербурга подростка ударили по голове в троллейбусе №20, ему понадобилась помощь медиков. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ночью сегодня, 3 июля, в травмпункт родители привезли 13-летнего юношу, сын жаловался на головные боли и головокружение. У мальчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мать и отец от госпитализации отказались.

Предварительно, пострадавшего ударил неизвестный в транспорте на проспекте Ветеранов. Полицейские по данному факту проводят проверку.

Ранее на Piter.TV: шестиклассник напал на подростка на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.TV