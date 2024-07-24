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Шестиклассник напал на подростка на Большевиков
Сегодня, 8:44
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Шестиклассник напал на подростка на Большевиков

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У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб носа.

В Невском районе Петербурга шестиклассник напал на девятиклассника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", 30 июня в Службу 112 обратился горожанин с информацией о том, что возле дома 18к2 по проспекту Большевиков происходит драка. На месте скорая помощь забрала 16-летнего подростка. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб носа, его состояние оценили как средней степени тяжести. 

По подозрению задержали 13-летнего юношу из Азербайджана. Он был доставлен в отдел полиции, после допроса – отпущен. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина напал на фельдшера в Калининском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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