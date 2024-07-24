Шестиклассник напал на подростка на Большевиков

У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб носа.

В Невском районе Петербурга шестиклассник напал на девятиклассника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", 30 июня в Службу 112 обратился горожанин с информацией о том, что возле дома 18к2 по проспекту Большевиков происходит драка. На месте скорая помощь забрала 16-летнего подростка. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб носа, его состояние оценили как средней степени тяжести.

По подозрению задержали 13-летнего юношу из Азербайджана. Он был доставлен в отдел полиции, после допроса – отпущен.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина напал на фельдшера в Калининском районе.

Фото: Piter.TV