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Пьяный мужчина напал на фельдшера в Калининском районе
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Пьяный мужчина напал на фельдшера в Калининском районе

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Злоумышленника госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В НМИЦ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена 29 июня обратился врач, у него зафиксировали внутрисуставной перелом мизинца правой руки со смещением отломков и вывих ногтевой фаланги. Бригада получила вызов к дому по Замшиной улице, на земле лежал человек. Им оказался нетрезвый 33-летний мужчина. При посадке в машину он дернул фельдшера за палец. 

Злоумышленника госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: мужчина избил фельдшера скорой помощи в Колпино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, нападение на фельдшера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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