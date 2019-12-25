Тарас Скворцов: Регулирование банковских экосистем должно учитывать достижения цифровой трансформации

Технологический прогресс изменил природу банковских активов, создав новую реальность, которая требует переосмысления подходов регулятора, отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка на Финансовом конгрессе Банка России.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов прокомментировал предложения Банка России по регулированию банковских экосистем на панельной дискуссии Финансового конгресса Банка России "Регулирование участия банков в экосистемах. Версия 2.0".

Топ-менеджер отметил значительные изменения в банковском секторе за последние годы и подчеркнул: то, что было актуально пять лет назад, сегодня требует переосмысления. Технологический прогресс, особенно в области искусственного интеллекта, трансформировал саму природу банковских активов. Инвестиции в ЦОДы, оборудование и офисную инфраструктуру перестали быть непрофильными — теперь это основа бизнеса Сбера.

Мы уже инвестировали в экосистему, а новые технологические вызовы, такие как генеративный искусственный интеллект, требуют значительных вложений в оборудование и инфраструктуру. Эти активы стали для нас основными, формирующими прибыль, но при этом они попадают под ограничения риск-чувствительного лимита. Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Отдельного внимания, по словам топ-менеджера требует существующая система двойного резервирования, где расхождение между оценочными резервами по МСФО и нормативными требованиями ЦБ создаёт дополнительную нагрузку на капитал.

Скворцов поддержал переходный период по вводу нормативов Банка России до 2030 года, но выразил опасения по поводу возможного повышения надбавок к достаточности капитала вплоть до 15%. По его мнению, это потребует от банков чрезмерных усилий, особенно с учётом роста риск-взвешенных активов из-за жесткого макропруденциального регулирования. Повышение надбавок за системную значимость также может создать дополнительное давление на банки.

Тарас Скворцов заявил, что многие современные экосистемные банки глубоко интегрированы с маркетплейсами и фактически зависят от них на 99%, что делает их уязвимыми к изменениям в этом сегменте. Введение комиссий для мерчантов провоцирует повышение цен для конечных потребителей, и это весомый вклад в общую инфляцию. Поэтому необходимо внимание Банка России к этой сфере.

Топ-менеджер подчеркнул, что Сбер ценит открытость Банка России и поддерживает диалог с регулятором по вопросам регулирования участия банков в экосистемах и расчёта достаточности капитала, включая обсуждение подходов к оценке резервов. Совместная работа позволит найти баланс между требованиями стабильности и потребностями банковского сектора.

Фото: пресс-служба Сбера