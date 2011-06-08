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Петербургские специалисты построят новый парк в левобережной части Мариуполя
Сегодня, 18:29
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Петербургские специалисты построят новый парк в левобережной части Мариуполя

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На территории, прилегающей к лагерю «Воин», начались работы по созданию многофункциональной зоны отдыха.

Специалисты из Санкт-Петербурга ведут работы по благоустройству нового парка, расположенного в левобережной части Мариуполя.

Объект находится в непосредственной близости от детского лагеря военно-патриотической направленности "Воин" и призван стать зоной отдыха для местных жителей и гостей города. Концепция включает обустройство пешеходных маршрутов, установку детских и спортивных площадок, смотровых точек и инфраструктуры для организации фуд-корта.

В настоящее время осуществляется расчистка территории и демонтаж ветхих строений. По заверениям организаторов, Петербург применяет накопленный опыт в сфере городской реконструкции с целью создания полноценного общественного пространства уже к концу текущего года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге началась разработка водородного флота для городских рек.

Фото: телеграм-канал побратимство Петербурга и Мариуполя

Теги: парк, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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